Москва, , 16:32 — REGNUM 25 июня в социальных сетях появилась информация о том, что на шести УИКах города Москвы якобы был зафиксирован отказ от работы со стороны членов избирательных комиссий в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает Телеграмм-канал «Антипропаганда».

Мосгоризбирком, по свидетельству представителя ФБК Леонида Волкова, разместившего информацию, не соответствующую действительности, игнорировал решение избиркомов и совершил подмену её членов, которые работали на участке не под своими именами. Позднее Леонид Волков удалил свой пост, не разместив никакого официального опровержения, при этом публикация все еще остается доступной на сторонних страницах, например Команды Алексея Навального в Москве. При этом фейк уже был полностью опровергнут заместителем председателя Мосгоризбиркома Дмитрием Реутом. По официальным данным, опубликованные в соцсетях документы об отказе от работы ряда УИКов столицы являются поддельными.

Данный факт подтверждают и заместитель председателя УИК №34 Станислав Ставцев, а также председатель УИК №312 Наталья Немчинова.