Сингапур, , 16:28 — REGNUM Подготовку к открытию основных достопримечательностей, парков и музеев проводят власти Сингапура. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Совета по делам туризма.

Свою деятельность планируют возобновить 13 объектов, в том числе природный парк «Сады у залива», парк птиц, зоопарк, речное сафари, Научно-технический музей, тематический парк Universal Studios. Также сообщается об открытии двух казино.

В остальные заведения будут допускаться лишь 25% от возможного числа посетителей. При этом в стране сохраняется ряд ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. За первое нарушение установленных ограничений иностранным туристам грозит штраф в размере $211 США, а в случае неоднократного нарушения действующих ограничений иностранцы будут высланы из страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 219 новых выявленных случаях заражения коронавирусом в Сингапуре.

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