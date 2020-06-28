Вашингтон, , 16:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал своего конкурента на президентских выборах Джо Байдена «продажным». Об этом 28 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

«Смешно наблюдать за тем, как продажный Джо Байден зачитывает заявление о России, очевидным образом написанное его кураторами», — отметил Трамп, предпочтя не указывать кураторов бывшего вице-президента.

Заявление последовало в ответ на заявление Байдена о том, что Трамп предал американских военных.

Сам бывший вице-президент таким образом прокомментировал публикацию в The New York Times о том, что Москва, якобы, предлагала боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) финансовое вознаграждение за нападения на американских военных в Афганистане.

Напомним, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, в преддверии голосования противостояние между кандидатами на высший пост в стране значительно обостряется.