Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с момента начала пандемии превысило 10 млн человек. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по выявленным случаям заражения COVID-19 в США, а также во всем мире.

По данным университета, в мире зафиксировано 10 001 527 случаев заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что в некоторых странах, в частности в Китае, Иране и Израиле, отчетливо наблюдается вторая волна заражений коронавирусом. В США коронавирус перекинулся на южные штаты. Существенный рост числа заражений наблюдается в Южной Америке.