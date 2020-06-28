Москва, , 15:37 — REGNUM Явка на голосовании по поправкам к Конституции может составить приблизительно 52%, считает Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Судя по тому, как сейчас развивается процесс голосования, я скорее склонен поддерживать прогноз, явки, сделанный ВЦИОМ, то есть порядка 52%, может, немного выше. Понятно, что основные проблемы прогноза связаны с тем, что голосование проходит не один день, плюс летнее время, и, конечно, выход из COVID. Это тоже существенно влияет на явку. Тем не менее, думаю, что явка в 52% точно будет», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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