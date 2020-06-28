Киев, , 15:50 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что рост числа инфицированных коронавирусом на Украине и ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с этим происходит из-за несоблюдения мер по противодействию распространению коронавируса жителями Украины. Об этом глава минздрава заявил 28 июня в ходе брифинга, который транслировался на странице украинского правительства в YouTube.

Министр здравоохранения, в частности, ответил на вопрос о причинах снижения числа инфицированных в странах Европы после снятия карантина в отличие от Украины, в которой после смягчения карантина произошел пик инфицирования.

«В большинстве европейский стран кроме смягчения карантина, так же, как это происходит в Украине, придерживаются тех правил, которые установлены… Они не являются сложными, исполнения этих правил. Они очень простые. Ты заходишь в любое помещение: в ресторан, в любое строение, в лифт дома, ты просто одеваешь маску. Если ты где-то находишься на улице или куда-то заходишь в супермаркеты, кроме маски пользуешься социальной дистанцией полтора метра, ты пользуешься антисептиками. Это не тяжело. Но соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусной инфекцией. И снижает его существенно. Именно соблюдение этих правил, в том числе в европейских странах, влияет на то, что у них нет такого резкого роста COVID-19… Во-вторых, в европейских странах достаточно строго контролируется соблюдение этих правил как со стороны собственников заведений, так и со стороны соответствующих контролирующих органов. То, что сейчас мы обращались к нашим контролирующим органам насчет более строгого, более жесткого контроля за соблюдением этих правил… Если мы будем этих правил придерживаться… мы тоже увидим совсем другие цифры, и у нас не будет такого роста коронавирусного заболевания», — пояснил министр.

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Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 917 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 28 июня на Украине зарегистрировано 42 982 случая инфицирования коронавирусом.