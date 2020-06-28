Бейрут, , 14:33 — REGNUM Посол США в Ливане Дороти Ши была вызвана в министерство иностранных дел страны для дачи объяснений в связи с вмешательством во внутренние дела государства. Об этом 28 июня сообщает ливанское издание MTV.

«Министр иностранных дел Ливана Нассиф Хитти вызвал посла США в Ливане Дороти Ши и встретится с ней в понедельник (29 июня — ИА REGNUM), чтобы сообщить ей о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны», — приводит издание заявление ведомства.

Причиной недовольства дипломатом стала ее критика экономических реформ в Ливане. Ши отметила, что правительство не способно справиться с ухудшающейся ситуацией в стране.