Москва, , 14:56 — REGNUM О своей поездке в московскую больницу поселка Коммунарка, где лечат больных COVID-19, рассказал президент России Владимир Путин 28 июня в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я не думаю, что это был слишком высокий риск», — заявил президент России и отметил, что в первую очередь он хотел увидеть собственными глазами, а не по отчетам, как там все устроено.

«Я всегда так поступал. Везде! Где бы что ни происходило», — подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что перед данной поездкой он проконсультировался со специалистами, узнал максимально безопасный способ посещения данной красной зоны и соответствующим образом экипировался.

«Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть. Это правда. Но такое бывает», — сказал Путин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что средства на поддержку экономики и выплаты гражданам берутся из резервов бюджета страны.