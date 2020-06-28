Эль-Кувейт, , 14:33 — REGNUM В Кувейте за сутки выявили 551 случай заражения коронавирусом. Об этом 28 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет порядка 45 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 348 человек. За сутки умерли четыре пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 10 млн человек.