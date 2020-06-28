Мелитополь, Украина, , 14:21 — REGNUM На Украине старшего лейтенанта Мелитопольского отдела полиции привлекли к ответственности за нахождение без защитной маски в одном из супермаркетов города Мелитополь (Запорожская область), сообщили 27 июня в пресс-службе национальной полиции Украины в Запорожской области.

Об инциденте, произошедшем 19 июня, стало известно во время мониторинга средств массовой информации, во время которого была выявлена публикация о нарушении полицейским карантинных мер.

Факт нарушения законодательства был зафиксирован »неравнодушными гражданами» на видео, после обнаружения публикации которого в отношении полицейского началось служебное расследование.

По результатам расследования сотрудника правоохранительных органов привлекли к ответственности по статье 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение правил карантина в отношении людей).

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине сотрудник правоохранительных органов в течение двух дней составили 355 протоколов за нарушение правил карантина.