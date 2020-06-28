Москва, 28 июня 2020, 14:07 — REGNUM Ставшая актуальной тема так называемого принуждения к голосованию по сути своей базируется на проблеме интерпретации этого понятия и необъективной трактовки со стороны оппозиции и противников голосования, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
При этом эксперт признал наличие фактов, требующих более тщательной проверки. Так, если в Екатеринбурге на предприятии «Уралтрансмаш» изначально речь шла об информировании, то потом наблюдатели НОМ увидели, что члены УИК фиксируют приходы работников. «А это, конечно, не входит в их обязанности. Об этом проблемном факте было доведено до региональной Общественной палаты и избирательной комиссии области. Глава ЦИК Элла Памфилова накануне сообщила, что к ним поступило 105 подобных жалоб, 75 переданы главам регионам и правоохранителям. За такое нарушение работодатель может понести уголовную или административную ответственность», — напоминает Брод.
По словам члена СПЧ, данная тема зачастую транслируется в фейковых сообщениях. К примеру, на карте движения «Голоса» зафиксирован случай из Магадана, где якобы предприниматель оказывает давление на сотрудников.
Эксперт заверил, что НОМ перепроверяет любую информацию на данную тему, пытаясь понять нарушение законодательства это, информирование или рвение чиновников показать хорошую явку.