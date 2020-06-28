Москва, , 14:07 — REGNUM Ставшая актуальной тема так называемого принуждения к голосованию по сути своей базируется на проблеме интерпретации этого понятия и необъективной трактовки со стороны оппозиции и противников голосования, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Действительно, в соответствии с законом о поправке участие гражданина в голосовании является свободным и добровольным, никто не может заставить его принять участие в голосовании. В то же время, когда ассоциация «Независимый общественный мониторинг» начинает разбираться по поступавшим сообщениям о принуждении, то выясняется, что речь идёт об элементарном информировании сотрудников со стороны работодателя о времени и месте голосования. Это стремление соблюдения прав граждан, попытка не создавать риски — опять же для безопасности здоровья граждан», — цитирует слова Александра Брода Российское агентство правовой и судебной информации.

При этом эксперт признал наличие фактов, требующих более тщательной проверки. Так, если в Екатеринбурге на предприятии «Уралтрансмаш» изначально речь шла об информировании, то потом наблюдатели НОМ увидели, что члены УИК фиксируют приходы работников. «А это, конечно, не входит в их обязанности. Об этом проблемном факте было доведено до региональной Общественной палаты и избирательной комиссии области. Глава ЦИК Элла Памфилова накануне сообщила, что к ним поступило 105 подобных жалоб, 75 переданы главам регионам и правоохранителям. За такое нарушение работодатель может понести уголовную или административную ответственность», — напоминает Брод.

По словам члена СПЧ, данная тема зачастую транслируется в фейковых сообщениях. К примеру, на карте движения «Голоса» зафиксирован случай из Магадана, где якобы предприниматель оказывает давление на сотрудников.

«Но в ходе проверки выяснилось, что эта компания уже пять лет не существует. Также, например, в Воронеже якобы врачей клинической больницы скорой помощи подверглись принуждению. Но проверка не подтвердила этого, там просто было желание распределить время голосующих, чтобы они не покинули рабочее место одновременно», — сказал Александр Брод.

Эксперт заверил, что НОМ перепроверяет любую информацию на данную тему, пытаясь понять нарушение законодательства это, информирование или рвение чиновников показать хорошую явку.