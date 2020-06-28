Москва, , 14:02 — REGNUM

«Уже сейчас можно констатировать, что многодневное голосование оправдывает себя. Несмотря на большую явку, избирательным комиссиям удалось избежать скученности, избежать нарушения правил социального дистанцирования. Избирательной системе удалось обеспечить защиту здоровья граждан. Мы это констатируем, но и продолжаем мониторить эту ситуацию и дальше», — рассказал журналистам член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«За три дня работы они посетили порядка 20 участков для голосования. Впечатления у них очень хорошие: по части соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности, интереса москвичей к дистанционному электронному голосованию (считают прогрессивной формой) и видеонаблюдения. Сообщили, что в европейских странах этого нет», — в свою очередь рассказал член СПЧ, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, подчеркнув, что представители Ассоциации НОМ общались в субботу с международными экспертами — в том числе с коллегами из Сербии и Италии.

Также эксперты отметили, что опыт голосования в течение недели удобен и целесообразен, чтобы снять нагрузку на участки для голосования.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля, причем 1 июля объявлено выходным днем.