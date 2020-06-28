Анкара, , 14:21 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» члена Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака. Об этом 28 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны на странице в Twitter.

Турецкие солдаты U.S. Army

Столкновения произошли в регионе Зап. В министерстве подчеркнули, что боевые действия будут продолжаться до победного конца.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.