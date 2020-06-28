Москва, 28 июня 2020, 13:43 — REGNUM Испытанием для себя назвал работу в дистанционном режиме президент России Владимир Путин 28 июня в ходе интервью телеканалу «Россия 1» в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».
Как сообщил российский лидер, работа в дистанционном режиме в период угрозы коронавируса стала для него испытанием, так как он предпочитает общаться с людьми напрямую.
Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента России Владимира Путина, что Россия выйдет из пандемии коронавируса с минимальными потерями.
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