Москва, , 13:43 — REGNUM Испытанием для себя назвал работу в дистанционном режиме президент России Владимир Путин 28 июня в ходе интервью телеканалу «Россия 1» в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Как сообщил российский лидер, работа в дистанционном режиме в период угрозы коронавируса стала для него испытанием, так как он предпочитает общаться с людьми напрямую.

Владимир Путин «Мне доставляет это внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми», — пояснил президент России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента России Владимира Путина, что Россия выйдет из пандемии коронавируса с минимальными потерями.

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