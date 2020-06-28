Маскат, , 14:21 — REGNUM В Омане за сутки выявили 1 тыс. 197 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в султанате составляет 38 тыс. 150.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 163 человека. За сутки умерли четыре пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 10 млн человек.