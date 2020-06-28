Гонконг, Китай, , 14:20 — REGNUM Сотни жителей китайского Гонконга прошли в «молчаливом марше» в знак протеста против принятия закона о национальной безопасности. Об этом 28 июня сообщает Reuters.

На некоторых этапах шествия произошли столкновения с полицией, в результате чего сотрудникам правопорядка пришлось применять слезоточивый газ.

Напомним, законопроект о национальной безопасности должен быть принят к концу июня 2020 года, однако его текст до сих пор не обнародован. Жители Гонконга опасаются, что он значительно ослабит автономные права региона.