Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM Свердловские врачи выписали уже 7219 человек, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 28 июня 2020 года, за минувшие сутки выздоровели 210 пациентов. Все они выписаны по состоянию здоровья.

Лечение продолжается в отношении 141 пациента в тяжёлом состоянии (112 из них лежат в реанимации, 53 подключены в ИВЛ). Ещё у 601 пациента наблюдают состояние средней тяжести, и ещё ряд пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 91 случай смерти от COVID-19.

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