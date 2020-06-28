Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Участникам протестов против расизма, повредившим статую седьмого президента США Эндрю Джексона в Вашингтоне, предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности в США. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба министерства юстиции страны.

Поясняется, что ведомство придерживается обязательства защищать право граждан на мирные протесты, но обвинения будут служить предупреждением тем, кто оскверняет памятники и статуи на территории столицы США. Как заявил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, которого цитирует пресс-служба минюста, подобное агрессивное поведение и преступные действия не должны оставаться безнаказанными.

Участники акции протеста сделали попытку повалить статую Энрю Джексона 22 июня. Демонстранты повалили забор вокруг статуи и залезли на неё, чтобы обвязать верёвками. Полиции удалось оттеснить протестующих от статуи.

В настоящее время обвинения в повреждении статуи предъявлены четверым участникам акции протеста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поручении президента США Дональда Трампа арестовывать и наказывать вандалов, покушающихся на памятники.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поручил арестовывать вандалов, покушающихся на памятники