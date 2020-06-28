Краснодар, , 13:05 — REGNUM 69-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус скончалась в Краснодаре, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.

«69-летняя жительница краевого центра была госпитализирована в специализированную клиническую инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция, гипертоническая болезнь, стенокардия. Женщина также страдала хронической ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом. В течение трех дней пациентка находилась на аппарате ИВЛ. Спасти ее не удалось», — сообщили в штабе.

Всего на Кубани за весь период пандемии скончались 74 чловека с положительными тестами на коронавирус. 14 пациентов в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.