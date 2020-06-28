Бразилиа, , 13:00 — REGNUM Минздрав Бразилии заключил соглашение со своими коллегами из Британии по производству вакцины от коронавируса, которую создал Оксфордский университет совместно с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca Plc. Об этом 27 июня сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника, Бразилией будет приобретена сама вакцина, а также все компоненты, которые необходимы для её производства на общую сумму $287 млн.

При этом уточняется, что за первую партию бразильская сторона, вне зависимости от результатов клинических испытаний, должна будет заплатить $127 млн, и за эти деньги Бразилии будет поставлено 30,4 млн доз в декабре 2020 и январе 2021 года, а также передана технология по производству вакцины.

Позднее, когда эффективность приобретённой вакцины будет подтверждена, бразильский научно-исследовательский институт Fundacao Oswaldo Cruz (Fiocruz) произведет ещё 70 млн её доз.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Бразилия находится на втором месте в мире после США по общему количеству заразившихся SARS-CoV-2, которых на данный в стране выявлено свыше 1,2 млн.