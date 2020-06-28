Киев, , 13:00 — REGNUM Гуманитарная помощь Молдавии, предназначенная для борьбы с последствиями наводнения в западных областях Украины, была получена Украиной, сообщили 27 июня в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.

Паводок на Западной Украине Kmu.gov.ua

В гуманитарный груз, общую стоимость которого оценили в €40 тысяч, вошли бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов и другое оборудование, предназначенное для борьбы с последствиями стихии.

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Напомним, 27 июня в пресс-службе Государственной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдавии сообщили об отправке Украине колонны специальных автомобилей с гуманитарным грузом.

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Отметим, ранее Соединенные Штаты Америки заявили о выделении Украине ста тысяч долларов для борьбы с последствиями паводка.