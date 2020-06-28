Каир, , 12:59 — REGNUM Суд Египта приговорил к трем годам лишения свободы известную танцовщицу Саму эль-Масри за исполнении и демонстрацию непристойного танца в интернете. Об этом 28 июня сообщает Al Jazeera.

Девушка была заключена под стражу в апреле 2020 года, после того, как в социальных сетях было распространено видео, на котором она исполняет танец живота.

Эль-Масри отвергла обвинения, заявив, что запись была украдена и выложена в интернет без ее разрешения.

Танцовщица была приговорена по обвинению в нарушении семейных ценностей, а также пропаганде безнравственности.