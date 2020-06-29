Красногорск, 29 июня 2020, 20:40 — REGNUM В парке подмосковной Балашихи открылись летние кафе и заработали пункты велопроката, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дорожка в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Речная прохлада в жаркий день
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Охрана парка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Утенок
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пляж
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Настольный теннис
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Социальная дистанция на лавочке в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пляж
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В городском парке Московской области вновь стало людно. Заработали летние кафе, открылись пункты велопроката и проката детских машин. Посетители катаются, загорают, плавают на лодках и отдыхают на берегу реки, сидят на лавочках в теньке, играют в настольный теннис и волейбол. С детских площадок также снята изолента, и там вновь много детей.

Место на пляже, где купаться запрещено
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прохладительные напитки теперь можно купить в палатках на улице
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Овощные палатки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На городской улице
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отражение
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прохлада парка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прокат велосипедов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На берегу реки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В тени деревьев
В тени деревьев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Городская улица
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автогородок в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На велосипеде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мыльные пузыри
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мороженое в жаркий летний день
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Летние кафе открылись в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Летние кафе открылись в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Детские площадки открыты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Для экстремального катания
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трюки на самокате
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прохлада парка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM