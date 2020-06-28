Тегеран, , 12:58 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что начиная со следующей недели ношение марлевых повязок станет обязательным. Об этом 28 июня сообщают местные СМИ.

«Ношение масок будет обязательным в помещениях, где собираются люди», — отметил Рухани во время оналайн совещания рабочей группы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Данная мера будет действовать до 22 июля, а в случае необходимости может быть продлена.

Напомним, по последним данным в Иране выявили свыше 220 тыс. случаев заражения коронаиврусной инфекцией. От COVID-19 скончались свыше 10 тыс. человек.