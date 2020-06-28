Калуга, , 12:08 — REGNUM 45 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 28 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 973 положительных тестов. 2 тыс. 434 человек находятся на лечении, 3 тыс. 495 человек выздоровели, 44 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (658), в Обнинске (443), в Боровском районе (275), в Жуковском районе (159), в Малоярославецком районе (152) и в Кировском районе (113).

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