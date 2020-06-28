Киев, , 12:33 — REGNUM За минувшие сутки в вооруженных силах Украины выявили 21 случай заражения коронавирусом, 20 из которых — среди военнослужащих, один инфицированный — работник ВСУ, сообщили 28 июня в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Четырнадцать инфицированны хвоеннослужащих находятся на лечении в военно-медицинских заведениях, четыре военнослужащих — лечатся дома под наблюдением медицинской службы. На домашнем лечении также находится один работник вооруженных сил Украины. Состояние инфицированных оценивается как удовлетворительное.

По состоянию на 28 июня в ВСУ COVID-19 болеют 179 человек. За весь период пандемии в вооруженных силах Украины выздоровели 310 человек, умерли пять человек.

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