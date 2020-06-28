Москва, , 12:02 — REGNUM Заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о вине России в сносе памятника маршалу Ивану Коневу прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом 28 июня сообщает ТАСС.

Мария Захарова «Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — заявила Мария Захарова.

В ответ на утверждение Коларжа, что Россия, якобы, отказалась разместить памятник маршалу Коневу на территории посольства РФ в Чехии, официальный представитель МИД РФ отметила, что местонахождение памятника регулировалось нормами права.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении главы округа Прага-6 в Чехии, что Россия виновна в сносе памятника маршалу Коневу. Власти округа, якобы, приняли такое решение из-за невозможности защитить памятник от вандалов.

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