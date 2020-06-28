Севастополь, , 12:00 — REGNUM За минувшие сутки в одной из больниц Севастополя скончалась пожилая пациентка с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Об этом 28 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«27 июня в инфекционной больнице скончалась 90-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19. У неё были хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также тяжёлая пневмония», — отмечает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Севастополе у пяти граждан подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе-герое у 228 человек выявили новую инфекцию. Четыре человека умерли.

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