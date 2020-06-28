Владимир, , 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 28 июня подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по восемь случаев выявили в Вязниках и Петушках, шесть — в Собинке, пять — в Гусь-Хрустальном, по четыре — в Судогде и Камешково, по три — во Владимире, Коврове, Радужном и Александрове, два — в Муроме.

Всего в области зарегистрировано 4263 носителя вируса: 802 — во Владимире, 670 — в Гусь-Хрустальном, 519 — в Петушках, 375 — в Муроме, 337 — в Александрове, 304 — в Коврове, 254 — в Собинке, 178 — в Юрьеве-Польском, 176 — в Вязниках, 139 — в Кольчугино, 120 — в Судогде, 103 — в Киржаче, 79 — в Меленках, 71 — в Суздале, 56 — в Камешково, 34 — в Радужном, 29 — в Красной Горбатке, 17 — в Гороховце.

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