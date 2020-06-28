Астрахань, , 11:46 — REGNUM В Астраханской области 28 июня подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3448 подтверждённых случая заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 503 человека. За весь период 2471 человек выздоровел и был выписан, 30 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3146 человек, 8645 человек снят с учёта. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,95.

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