Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM За последние сутки, то есть в субботу, 27 июня, в Петербурге зафиксировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Машина скорой помощи на улице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 23 735 случаев заражения SARS-CoV-2.

Днем ранее сообщалось о 224 новых случаях заражения. Примерно такое же количество выявлялось на всем протяжении уходящей недели.

За сутки в Петербурге выписаны после выздоровления 598 человек. Общее количество переболевших за всё время пандемии достигло 16 809 человек.

Показатель суточной смертности в Петербурге несколько снизился: за минувшие сутки подтверждена 21 смерть от COVID-19. В отличие от предыдущего дня, когда было объявлено о 57 смертях, Петербург в этот раз «пропустил вперед» Москву, где за последние сутки скончались 24 человека.

Общее количество умерших в Петербурге за всё время пандемии коронавируса к 28 июня достигло 1086 человек.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 911 человек. Под медицинским наблюдением находится 2442 человека.

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