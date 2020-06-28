Рязань, , 11:45 — REGNUM За прошедшие сутки 44 случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Рязанской области. Ещё 41 положительный тест ждёт подтверждения, сообщили 28 июня в региональной оперативной рабочей группе.

Всего в Рязанской области к этому часу выявили 5113 носителей коронавируса. Количество детей с подтверждённым диагнозом возросло до 481. На подтверждение в региональный минздрав направлен ещё 41 положительный тест. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем рязанских врачей находятся 5154 человека.

В федеральном штабе сообщили об одном летальном исходе за сутки, всего по данным портала стопкоронавирус. рф в регионе скончались 19 пациентов с кронавирусом.