Москва, , 11:44 — REGNUM Представители штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке выдали прошлогодний видеоролик за нарушение в ходе голосования по поправкам в Конституцию. После разоблачения фейка видео было удалено, однако оригинальный ролик был обнаружен юзерами на сайте YouTube, сообщает сетевое издание Взгляд.ру.

Штаб блогера Алексея Навального во Владивостоке поймали на распространении фейков в ходе голосования по поправкам к Конституции. Сотрудники штаба разместили под видом голосования по поправкам эпизод, который имел место в 2019 году в Единый день голосования (ЕДГ). Ролик был снят на участке №2840 в Уссурийске.

Фейк был выявлен, так как люди в кадре без защитных масок и перчаток, а одна женщина держит в руке листок, на котором написано «2019 год».

«Но навальнят это нисколько не смущает, поэтому даже без простого фактчекинга они это запостили, впрочем, публиковать фейки — это их профиль», — пишут авторы телеграмм-канала «Субъект».

После разоблачения ролик был удален. Однако пользователи нашли оригинальное видео, которое появилось на YouTube 8 сентября 2019 года.