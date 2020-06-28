Курск, , 11:35 — REGNUM В Курской области 28 июня зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 4958 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1993 пациента: 119 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 90 — в Курской городской больнице № 6, 71 — в городском клиническом родильном доме, 67 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 30 — в Железногорской городской больнице № 1. 1616 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2933 пациента, в том числе 11 — за последние сутки. Скончались 32 человека.

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