Красноярск, , 11:36 — REGNUM На Талнахской обогатительной фабрике в Норильске, входящей в состав компании «Норникель», нет угрозы утечки технологических отходов и происходил слив оборотной воды. Об этом 28 июня рассказали журналистам в пресс-службе компании.

«28 июня 2020 года в 08:20 диспетчеру Заполярного филиала поступила информация о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики происходит слив оборотной воды через границу отстойника», — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что после этого были приняты оперативные меры по остановке слива воды и по данному факту в настоящее время проводится служебное расследование, а на указанном месте в настоящее время ведут работу органы контроля и надзора.

«Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет», — подчеркнули представители пресс-службы.

Кроме этого, там сообщили, что эксплуатационный персонал принял решение по откачке осветлённой технологической воды посредством передвижных насосных станций для снижения её уровня в отстойнике.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информацию о сбросе жидких технологических отходов в тундровую зону с обогатительной фабрики в Норильске начал проверять Следственный комитет России.

Напомним, ранее в оперативные службы региона поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости, обладающей химическим запахом, в тундру в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.

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