Тула, , 11:22 — REGNUM 76 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 28 июня. Среди новых заразившихся — жители Тулы и Донского, а также десяти районов области.

«46 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19», — добавили в региональном оперштабе.

Всего в Тульской области с 19 марта по 28 июня подтверждено 6536 случаев заражения коронавирусом, 5426 человек выздоровели, сто пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.