Норильск, Красноярский край, 28 июня 2020, 11:19 — REGNUM Проверку факта сброса промышленных отходов в районе Талнахской обогатительной фабрики, на которой ранее была обнаружена несанкционированная перекачка отходов в тундровую зону проверит прокуратура. Об этом 27 июня сообщила официальный представитель прокуратуры Красноярского края Ольга Гайдук, ее слова приводит РИА Новости.
«Проводится проверка о загрязнении водных объектов в районе Талнахской обогатительной фабрики», — заявила официальный представитель прокуратуры.
Также она добавила, что на указанное место выехал прокурор.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информацию о сбросе жидких технологических отходов в тундровую зону с обогатительной фабрики в Норильске начал проверять Следственный комитет России.
Напомним, ранее в оперативные службы региона поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости, обладающей химическим запахом, в тундру в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.
Читайте развитие сюжета: В «Норникеле» заявили об отсутствии угроз утечки отходов в Норильске