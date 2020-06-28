Норильск, Красноярский край, , 11:19 — REGNUM Проверку факта сброса промышленных отходов в районе Талнахской обогатительной фабрики, на которой ранее была обнаружена несанкционированная перекачка отходов в тундровую зону проверит прокуратура. Об этом 27 июня сообщила официальный представитель прокуратуры Красноярского края Ольга Гайдук, ее слова приводит РИА Новости.

«Проводится проверка о загрязнении водных объектов в районе Талнахской обогатительной фабрики», — заявила официальный представитель прокуратуры.

Также она добавила, что на указанное место выехал прокурор.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информацию о сбросе жидких технологических отходов в тундровую зону с обогатительной фабрики в Норильске начал проверять Следственный комитет России.

Напомним, ранее в оперативные службы региона поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости, обладающей химическим запахом, в тундру в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.

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