Москва, , 11:03 — REGNUM В Российской Федерации на сегодняшний день, 28 июня, сделано более 19 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что проведено уже 19 044 954 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что широкий охват населения тестами на коронавирус позволяет выявить заражение на ранней стадии, что повышает эффективность лечения.