28 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Разводка Дворцового моста в центре Петербурга в ночь на воскресенье, 28 июня, вызвала ажиотаж, который местами напоминал вакханалию, настоящий «пир во время чумы». О безопасной дистанции, которую предписано соблюдать в эпоху пандемии, не было и речи, людей в масках не наблюдалось.

Разводка Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, количество людей на Дворцовой набережной этой ночью было сравнимо с толпой на каком-нибудь городском празднике в обычное время.

Девушка на крыше автомобиля фотографирует разводку Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Разводка Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM Толпа людей фотографирует разводку Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM

В толпе многие обсуждали, будет ли видно… «Алые паруса». Между тем, через все СМИ заранее и накануне многократно было объявлено, что праздник выпускников в этот раз перенесен из Невы в Финский залив, и пройдет без зрителей, только в формате телевизионной трансляции.

Горожане во время разводки Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане ночью в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане во время разводки Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане во время разводки Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Люди, собравшиеся у Дворцового моста, либо вообще не читают новостей, либо наивно полагали, что шоу будет видно и из центра города.

Снимая разводку моста, зрители залезали на крыши автомобилей, в толпе было множество нетрезвых людей.

Мужчина на крыше автомобиля Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане ночью в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что за последние сутки в Петербурге зафиксировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.

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