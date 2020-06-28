Санкт-Петербург, 28 июня 2020, 11:22 — REGNUM Разводка Дворцового моста в центре Петербурга в ночь на воскресенье, 28 июня, вызвала ажиотаж, который местами напоминал вакханалию, настоящий «пир во время чумы». О безопасной дистанции, которую предписано соблюдать в эпоху пандемии, не было и речи, людей в масках не наблюдалось.
Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, количество людей на Дворцовой набережной этой ночью было сравнимо с толпой на каком-нибудь городском празднике в обычное время.
В толпе многие обсуждали, будет ли видно… «Алые паруса». Между тем, через все СМИ заранее и накануне многократно было объявлено, что праздник выпускников в этот раз перенесен из Невы в Финский залив, и пройдет без зрителей, только в формате телевизионной трансляции.
Люди, собравшиеся у Дворцового моста, либо вообще не читают новостей, либо наивно полагали, что шоу будет видно и из центра города.
Снимая разводку моста, зрители залезали на крыши автомобилей, в толпе было множество нетрезвых людей.
Добавим, что за последние сутки в Петербурге зафиксировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.
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