Норильск, Красноярский край, , 11:06 — REGNUM Информацию о сбросе жидких технологических отходов в тундровую зону с обогатительной фабрики в Норильске начал проверять Следственный комитет России. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как отмечает пресс-служба, 28 июня текущего года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, был зафиксирован несанкционированный сброс жидких отходов в тундру, и в настоящее время на данном месте работает оперативная следственная группа.

«Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в оперативные службы региона поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости, обладающей химическим запахом, в тундру, в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске.