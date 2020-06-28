Тамбов, , 10:53 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.

«45 новых случаев сегодня. Из них: 25 мужчин, 18 женщин, 2 детей (девочки 11, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего в регионе подтверждено 4637 случаев заражения коронавирусом, 2791 человек выздоровел, 21 скончался. В больницах региона с диагнозом «пневмония» находятся 377 человек.