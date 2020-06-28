Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 209 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Новые случаи произошли с жителями Алапаевска, Артемовска, Ачита, Алапаевского района, Байкаловского района, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхнего Тагила, Дегтярска, Екатеринбурга (92 случая), ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральска, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Талицы, Туринска и Шали.

Теперь в регионе подтверждено 12 302 случая заражения вирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает действовать «режим повышенной готовности» до 29 июня 2020 года.

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