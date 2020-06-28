Челябинск, , 10:19 — REGNUM Убийца хаски Арчи в Челябинске может стать фигурантом уголовного дела. Сейчас в отношении него идёт проверка по факту жестокого обращения с животными, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ответственность может быть по статье 245 УК РФ. По ней задержанному может грозить до трёх лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин застрелил хаски 27 июня на глазах у её хозяйки. Его оперативно поймали. Против него составлено два протокола по статьям КоАП РФ.

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