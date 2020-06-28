Челябинск, , 10:11 — REGNUM В Челябинской области против убившего хаски по кличке Арчи гражданина составлено два административных протокола. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дела в отношении него завели по статьям 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия и боеприпасов) и 20.13 КоАП РФ (стрельба с нарушением правил или в не предусмотренных для неё местах). Ему грозит штраф до 100 тыс. рублей или арест до 15 суток.

В ближайшее время протоколы рассмотрит суд. Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня гражданин убил хаски на глазах у её хозяйки. Поводом стало то, что пёс подобрал подстреленную утку.

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