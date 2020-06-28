Москва, , 10:49 — REGNUM Добровольцы из числа гражданских и военных, которые принимают участие в клинических испытаниях российской вакциной от коронавирусной инфекции в филиале госпиталя имени Бурденко, проголосовали по поправкам к Конституции России. Об этом 28 июня сообщает Минобороны РФ.

«Для предоставления добровольцам гарантированной законом возможности волеизъявления в госпитале организована работа выездной избирательной комиссии», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что при голосовании были соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

При этом известно, что члены комиссии были соответствующим образом экипированы, а весь необходимый для голосования инвентарь дополнительно продезинфицирован перед процедурой голосования.

«Костюмы, в которых находились члены избирательной комиссии, также периодически обрабатывались в ходе проведения голосования добровольцев», — отмечается в сообщении Минобороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, испытания отечественной вакцины от SARS-CoV-2 были начаты 18 июня, когда первой группе из 18 человек были введены компоненты препарата. Спустя пять дней в испытаниях была задействована вторая группа добровольцев в составе 20 человек. Окончания клинических испытаний вакцины намечены на конец июля.