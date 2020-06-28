Тирасполь, , 10:45 — REGNUM В Приднестровье за минувшие сутки заражение коронавирусом выявили у двенадцати человек, сообщили 28 июня в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

В числе инфицированных семь женщин, трое мужчин и два ребенка. Так, коронавирус был выявлен у трех жительниц города Бендеры, жительницы села Глиное Слободзейского района, жителя поселка Карманово Григориопольского района, жительницы Рыбницы и жителя Тирасполя, а также у пяти жителей Дубоссар, в числе которых две женщины, мужчина и двое детей (мальчики) в возрасте 12 лет и один год.

Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Республике по данным на утром 28 июня составило 1194, из них выздоровели 968 человек, скончались 46 человек.