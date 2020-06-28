Москва, 28 июня 2020, 09:56 — REGNUM В Москве за сутки выявлено 717 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает оперативный штаб города по борьбе с коронавирусом.
«Коронавирус и режим самоизоляции в России»
В Москве за сутки выявлено 717 новых случаев COVID-19
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.