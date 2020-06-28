Москва, , 09:53 — REGNUM В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 1052 человека. Об этом сегодня, 28 июня, сообщила журналистам вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1052 пациента», — рассказала Ракова.

Всего в Москве с начала пандемии смогли победить COVID-19 147 095 человек.

Ракова подчеркнула, что все пациенты перед выпиской, которым необходимо находится под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.