Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Праздник выпускников «Алые паруса», ежегодно собирающий на набережных Невы в центре Петербурга более миллиона зрителей, местных жителей и туристов, в 2020 году был целиком перенесен в телевизионный формат, чтобы не увеличивать риски заражения коронавирусной инфекцией.

Бриг Россия во время ежегодного праздника выпускников Алые паруса в акватории Финского залива Дарья Драй © ИА REGNUM

Для этого кульминационную часть праздника — масштабное водное, световое и пиротехническое шоу с проходом корабля под алыми парусами перенесли из Невы в Финский залив Балтийского моря, в район моста ЗСД, который сам стал важной частью представления. Так же, как и самая высокая в Европе башня «Лахта центра», и стадион «Газпром арена» на Крестовском острове.

Здесь же, на специально сконструированной сцене для зрителей телевизионной и интернет-трансляции состоялся концерт с участием Димы Билана, Вера Брежневой, группы IOWA и других популярных исполнителей.

Концертная площадка праздника выпускников «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ведущими «Алых парусов» были Иван Ургант и Дарья Александрова.

Концертная площадка праздника выпускников «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

В финальной части праздника прозвучали трогательные песни о первой любви и юношеских надеждах, чувствах, с которыми выпускники вступают во взрослую жизнь. Музыку сопровождало грандиозное световое шоу в небе и на водной акватории, куда в это время вошел корабль под алыми парусами — бриг «Россия».

Верящая в исполнение своей мечты Ассоль по воде добралась до корабля Грэя. В этот момент начался красочный и продолжительный фейерверк, площадкой для которого стали понтоны на Финском заливе и мост ЗСД.

В 2020 году праздник «Алые паруса» был посвящен 140-летию со дня рождения автора знаменитой повести Александра Грина. В этот раз он состоялся ровно в день первого такого праздника, прошедшего в Ленинграде в 1968 году.

Организаторами торжества традиционно стали Банк «РОССИЯ», правительство Санкт-Петербурга и «Пятый канал».

Напомним, что праздник «Алые паруса» внесен в реестр мирового событийного туризма, а в 2019 году получил главную награду престижного мирового конкурса Best Event Awards World.

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