Принстон, США, , 10:01 — REGNUM Из названий факультета и колледжа общественных и международных отношений Принстонского университета (штат Нью-Джерси) убрано имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за его расистских взглядов и из-за поддержки им политики расовой сегрегации. Об этом 26 июня говорится в заявлении на сайте американского университета.

Вудро Вильсон

«Мы пошли на этот экстраординарный шаг, потому что считаем, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для школы, чьи ученые, студенты и выпускники должны быть твердо привержены борьбе с проблемой расизма во всех его формах», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что вопрос о рассмотрении правомерности имени Вильсона в указанных названиях из-за его расистских взглядов был рассмотрен специальным комитетом университета ещё в 2015 году, однако тогда было решено оставить названия факультета и колледжа имени 28-го президента США без изменений.

«Интерес студентов и выпускников к этим именам сохраняется, и мы пересмотрели их в этом месяце, поскольку американская нация все это время вела борьбу с ужасной несправедливостью расизма», — подчёркивается в заявлении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июня губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о новом флаге штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.

Напомним, Вудро Вильсон является 28-й президентом США, находившемся на данном посту с 1913 по 1921 год, кроме этого он был 64-м губернатором штата Нью-Джерси. Известен также как историк и политолог. Кроме этого, он является лауреатом Нобелевской премии мира 1919 года, присуждённой ему за миротворческие усилия.

Также напомним, протесты против расизма в США начавшиеся в конце мая после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, во многих случаях переросли в погромы, грабежи и стихийные сносы памятников толпами протестующих.